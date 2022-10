met video En dan win je plots miljoenen in de loterij: ‘Vertel het niet tegen iedereen’

Dik 5 miljoen euro netto: een inwoner van Nuenen heeft het vanaf deze week op zijn of haar bankrekening staan. Een droom, maar het brengt ook een hoop onzekerheid en stress met zich mee. Om nog maar te zwijgen over vragende blikken van de buren. Daarom hebben grote loterijen prijswinnaar-begeleiders in dienst. Dit is wat zij aan- en afraden.

11 oktober