Bram (21) vindt ‘per ongeluk’ bijzonder fossiel: ‘Die wordt mogelijk naar mij vernoemd’

Excentrie­ke Bas voor de klas: ‘Tattoos, zwarte nagels, oorbellen? Boeit de kinderen niets!’

Stoffige moekes in bloemetjesjurken, dat beeld had Sebastiaan Zoet-De Munck (46) van mensen in het onderwijs. ,,En daar is niks mis mee, maar zo ben ik niet.” En dus duurde het wat jaartjes voordat hij de stap naar de klas waagde. Maar nu is hij dan toch echt meester Bas.

6:20