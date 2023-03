De Bonuskaart bestaat 25 jaar: geliefd aan de sleutelbos, maar ook gehaat

Einde van Marc leek nabij in 2008, nu is hij genezen van hiv

Van de 80 miljoen mensen die hiv kregen sinds het begin van de epidemie, genas er slechts een handvol. De Duitse Marc (53) is één van hen: hij onderging een stamceltransplantatie voor zijn leukemie, die óók zijn hiv-besmetting ongedaan maakte. Van minder dan 10 procent overlevingskans en slechts een paar mensen die wisten dat hij hiv had, treedt hij nu stukje bij beetje in de openbaarheid.