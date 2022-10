Dit zijn de grappigste dierenfoto’s van dit jaar: ‘Lucky shot’

Eerste grote rol voor 13-jarige Gino: ‘Als het moet kan ik van iedereen de tekst onthouden’

BEST - Het is zijn allereerste grote rol. Gino Mutunda (13) uit Best is een van de hoofdrolspelers in de nieuwe dramaserie Het Geheim van Sint Maarten. Hoewel hij het liefst bij de politie wil, is acteren hem op het lijf geschreven. ,,Ik kan makkelijk verschillende personages nadoen.’’

13 oktober