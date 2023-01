Hendrik en Maryline kochten een camping: ‘Weten eigenlijk niks van een camping runnen’

Aftrap Married at First Sight kent al meteen een verrassing

Het nieuwe seizoen van Married at First Sight is nog maar één aflevering onderweg, toch bevatte het trouwprogramma al een verrassende wending. Het eerste koppel dat trouwt, Brabander Martijn (50) en de Amsterdamse Nicole (47), blijkt al meer van elkaar te weten dan verwacht. Dat zagen een miljoen kijkers gisteravond bij de aftrap.

7:47