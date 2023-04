Jelte vroeg toen hij 9 was aan burgemeester om skatebaan en krijgt die nog ook

‘Lelijke’ asielhond heeft na virale post eindelijk een thuis gevonden

Hondje Lena werd gedumpt in een asiel in het Amerikaanse Florida na een geschil met de huisbaas van de eigenaars. Lena werd geboren met grote keloïden, oftewel plukjes littekenhuid en vacht, onder elk oog waardoor ze ‘lelijk’ en ‘niet adopteerbaar’ werd genoemd. Nadat een emotioneel bericht van het asiel viraal ging, kwam de hond terecht in een warm thuis. Daar is ze nu een gekoesterd lid van een gezin dat ‘haar rot verwent’.