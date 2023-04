Lois en Catoo zijn pas 11 jaar, toch lopen ze nu al dagje mee in Astrids kapsalon: ‘Zo leuk!’

Oudste gorilla ter wereld getrak­teerd op groente- en fruitmand voor 66ste verjaardag

De oudste westelijke laaglandgorilla in gevangenschap is sinds vandaag weer een jaartje ouder. Om dat te vieren, kreeg Fatou van haar verzorger in de dierentuin van Berlijn een eetbaar boeketje en een mand vol groente en fruit.