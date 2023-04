Politie van Californië rekruteert konijn: Percy neemt stress van collega’s weg

De politie van de Californische stad Yuba stelde gisteren haar nieuwste aanwinst voor. Het konijntje heeft het verzorgen van de mentale en lichamelijke gezondheid van zijn collega's als taak. Als een politieagent stress heeft, gaat die naar Percy. Hoewel het diertje nog niet lang deel uitmaakt van het team, zijn de resultaten verbazingwekkend positief, zo zegt Michelle Brazil van de Californische politie. ,,Ik hou ervan hoe zacht hij is. Ik denk dat ik daar het meest van hou. In staat zijn om hem vast te houden, hem te aaien en even afstand te nemen van de situatie is essentieel”, vertelt ze tegen ABC News 4.