Robert woont vlakbij zijn ouders, zijn zusje Rosa staat altijd voor hem klaar: ‘Zo bijzonder dat ze dat op haar leeftijd doet’

Of het nu gaat om helpen in het huishouden of simpelweg gezelschap houden: de pas 13-jarige Rosa Budde uit Afferden doet het voor haar oudere broer Robert (18), die kampt met adhd en een vorm van autisme. Sinds kort woont Robert op zichzelf in een huisje op het kampeerterrein van Camping Hengeland, waar zijn kleinere zusje een oogje in het zeil houdt.