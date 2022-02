'Agressief' vormgegeven auto Max Verstappen trekt meteen de aandacht van Lewis Hamilton

Liveblog testdagen Barcelona Deze site houdt de komende dagen het wel en weer van Max Verstappen in Barcelona via liveblogs in de gaten via verslaggever Arjan Schouten . Check hier het liveblog van vandaag.

De veranderingen waren zelfs zo opvallend dat Lewis Hamilton vroeg in de ochtend al even kwam postvatten bij de garage. Of deze specificaties de gewenste resultaten opleveren is nog maar afwachten en voordat het seizoen over een maand écht van start gaat in Bahrein zal Verstappen nog een update ontvangen, maar zeker is dat er een compleet andere Red Bull staat dan bij de lancering.