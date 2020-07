Alleen Verstappen en Stroll waren jonger dan Norris bij eerste podiumplaats in F1

Lando Norris was vandaag de grote verrassing tijdens de Grand Prix van Oostenrijk. De twintigjarige coureur van McLaren-Renault eindigde als derde achter Valtteri Bottas en Charles Leclerc. De Engelsman werd daarmee de twee na jongste coureur ooit met een podiumplek in de Formule 1.

De jongste coureur met een podiumplaats in de Formule 1 blijft uiteraard Max Verstappen, de goede vriend van Norris. Verstappen was 18 jaar en 228 dagen oud toen hij in 2016 in Barcelona de Grand Prix van Spanje won.

Lance Stroll was 18 jaar en 240 dagen oud toen hij in 2017 als derde eindigde bij de GP van Azerbeidzjan. Lando Norris is geen tiener meer, maar met zijn 20 jaar en 235 dagen komt hij op de derde plaats in dit klassement.

Norris bezorgde McLaren vandaag in Spielberg bovendien haar tweede podiumplaats in de afgelopen zes jaar, na Carlos Sainz in Brazilië vorig jaar.

Lando Norris tijdens de GP van Oostenrijk.