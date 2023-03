Alonso ijzersterk weg bij start GP Saoedi-Arabië

Mercedes beleeft in Bahrein één van zijn slechtste dagen: ‘We zullen dieper dan ooit moeten gaan’

Mercedes heeft volgens teambaas Toto Wolff “een van de slechtste dagen ooit” in de Formule 1 beleefd. De auto’s van de Duitse renstal kwamen in de Grote Prijs van Bahrein niet in de buurt van het podium. Lewis Hamilton eindigde als vijfde, George Russell werd zevende.