Alonso: Sloeg aanbod af om Ricciardo op te volgen bij Red Bull

,,Van één van de drie topteams heb ik dit jaar meerdere keren een aanbieding gekregen. Of het Red Bull was en als vervanger van Ricciardo? Ja'', bekende Alonso.

Teambaas Christian Horner van Red Bull weersprak de pikante uitlatingen van Alonso op luchtige wijze. ,,Ik heb enorm veel respect voor Fernando, hij is een fantastische coureur, maar overal waar hij komt heeft hij de neiging om een beetje chaos te veroorzaken. Ik weet niet of het voor ons team goed zou zijn als Fernando erbij zou komen. We investeren liever in jongeren dan in een rijder die duidelijk aan het einde van zijn loopbaan zit.''