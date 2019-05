Alonso stopt na Le Mans met langeafstandsraces

Hamilton spoort concurrent Ferrari aan: ‘Schiet een beetje op’

29 april Ferrari moet zo snel mogelijk meer vaart maken in de Formule 1. Die opvallende uitspraak deed Lewis Hamilton, nota bene de voor Mercedes rijdende wereldkampioen uit Groot-Brittanië. ,,Wij halen het optimale uit ons vermogen. Daarom zijn we succesvol. Ferrari is dat vooralsnog niet.’'