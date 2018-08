Arts positief over genezing F1-legende Niki Lauda

Racelegen­de Lauda ondergaat longtrans­plan­ta­tie

2 augustus Voormalig autocoureur Niki Lauda heeft een longtransplantatie ondergaan. De was nodig omdat de 69-jarige Oostenrijker, drievoudig wereldkampioen in de Formule 1, ernstig ziek was. Een ziekenhuis in Wenen heeft dat donderdag op verzoek van de familie laten weten.