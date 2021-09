Aston Martin wil nog jaren door met Vettel: ‘We zijn heel blij met Sebastian’

Voorbeschouwing Verstap­pens opdracht in Monza: de McLarens afschudden en dan een gat trekken

12 september Max Verstappen start na een meevaller vooraan in de GP van Italië, waar hij nog nooit het podium haalde. De ideale uitgangspositie in Monza, maar het gevaar komt van twee kanten. In zijn nek hijgen twee rappe McLarens, meteen daarachter staat WK-concurrent Lewis Hamilton.