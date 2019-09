Autosportwereld neemt in Chartres afscheid van Hubert

Hubert kwam op 31 augustus om het leven bij een zware crash in de Formule 2 op het circuit van Spa-Francorchamps in België. De 22-jarige Fransman raakte een muur, waarna de Amerikaan Juan Manuel Correa vol op hem knalde. De bolide van Hubert brak daarbij doormidden.



Ayrton Senna en Roland Ratzenberger waren in 1994 de laatste coureurs die tijdens een raceweekeinde in de Formule 1 overleden. Jules Bianchi overleed in de zomer van 2015 nadat hij in oktober 2014 zwaar gecrasht was tijdens de Grote Prijs van Japan.