Balende Horner: Verstappen zou het Mercedes zeker moeilijk gemaakt hebben

Formule 1 in Monza voor het eerst zonder 'party mode'

3 september De Formule 1 verbiedt dit weekeinde in de Grote Prijs van Italië voor het eerst de zogeheten ‘party mode' in de kwalificaties. Dat is de toegevoegde motorkracht die de teams kunnen inzetten om een nog snellere ronde te rijden. Het is alom bekend dat Mercedes van alle teams de meeste profijt heeft van die 'party mode'.