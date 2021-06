Bandenspanning in Frankrijk: ‘Ik begrijp dat Max Verstappen boos is’

Door Rik Spekenbrink



Niet minder dan zestig journalisten schakelden vanavond in voor een persconferentie van Pirelli-topman Mario Isola. Het gaf maar aan wat in aanloop naar de Grand Prix van Frankrijk het voornaamste gespreksonderwerp is. De klapbanden van Max Verstappen en Lance Stroll, twee weken geleden in Bakoe, zorgden niet alleen voor stevige crashes en in het geval van de Nederlander 25 verloren WK-punten. Ook het vertrouwen in het product van Pirelli, de enige bandenleverancier in de Formule 1, is in het geding geraakt. En er is de schuldvraag: hoe kon dit gebeuren?