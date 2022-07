Beitske Visser kan eerste pole position niet omzetten in zege, Jamie Chadwick wéér de beste

Voor het eerst in drie jaar W Series mocht Beitske Visser vanmiddag van pole position starten. Ze had een dag eerder de tweede tijd geklokt in de kwalificatie, maar drievoudig kampioene en winnares van alle races dit seizoen Jamie Chadwick zag haar tijd afgenomen worden. De Britse startte dus als derde.



Toen de lampen op het circuit van Paul Ricard doofden kwam Visser goed van haar plaats, maar nog in de eerste ronde was het ‘gewoon’ weer Chadwick die de leiding greep. De als tweede begonnen Nerea Marti kende een slechte start en datzelfde was ook te zeggen voor Abbie Eaton, die in de lucht schoot en uitviel. Daardoor kwam de safety car al vroeg op de baan. Niet veel later was de tweede Nederlandse in het veld, Emely de Heus, betrokken bij een botsing waardoor de safety car opnieuw van stal moest worden gehaald. Ondertussen tikte de tijd verder en werd ongeveer de halve race geneutraliseerd afgewerkt.