Beitske Visser ter controle naar ziekenhuis na heftige crash met zes auto's in W Series

Videoserie ‘Zandvoort in 7 bochten’: uniek inkijkje in historisch Formule 1-circuit

11:50 De Nederlandse raceliefhebber kijkt er inmiddels al jaren naar uit. Op de eerste zondag van september vindt voor het eerst in 36 jaar de Grand Prix van Nederland plaats op het circuit van Zandvoort. Wat we van de omloop aan de kust kunnen verwachten is nu te zien in de 7-delige serie ‘Zandvoort in 7 bochten’.