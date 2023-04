Bekijk hier alle hoogtepunten van de Formule 1 in Bakoe met nieuwe opzet

Formule 1-coureur Nyck de Vries geniet van ontmoeting met Zlatan Ibrahimo­vic

Formule 1-coureur Nyck de Vries heeft een ontmoeting gehad met Zlatan Ibrahimovic. De 28-jarige coureur, die voor het Italiaanse team AlphaTauri rijdt, was woensdagavond in San Siro aanwezig bij het duel tussen AC Milan en Napoli in de kwartfinales van de Champions League.