Bij elke crash zal Grosjean nog eens kijken naar die littekens op zijn handen

Abu Dhabi Hamilton keert na coronabe­smet­ting terug bij Mercedes voor laatste GP in Abu Dhabi

10 december Lewis Hamilton keert weer terug in zijn Mercedes voor de laatste Grand Prix van dit jaar in Abu Dhabi. De zevenvoudige wereldkampioen testte voor aanvang van de vorige GP van Sakhir positief op het coronavirus, maar na tien dagen quarantaine én meerdere negatieve testuitslagen is de Brit klaar om weer in actie te komen.