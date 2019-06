Blog | Minder files rond het circuit? Ja, logisch

Door Rik Spekenbrink



Toch niet wéér een stukje over die files rond Circuit Paul Ricard? Ja, één keer nog, om het af te sluiten. Het ging vorig jaar bij de Grand Prix van Frankrijk zo veel over logistieke problemen rond het circuit, dat we er niet onderuit kunnen om te kijken of er nu iets is verbeterd.



Paul Ricard profileert zich graag het als het ‘prachtige circuit’. Omdat het mooi gelegen is in de bergen van de Provence, tussen Marseille en Toulon. Maar dat betekent ook dat er maar een paar slingerweggetjes naar het circuit leiden. En dus stond vorig jaar iedereen muurvast. Toeschouwers met een duur ticket op zak draaiden na urenlang stilstaan noodgedwongen om. Journalisten misten de trainingen. En collega Arjan keek vreemd op toen hij in zo’n bouchon naast zich ineens Pierre Gasly herkende. Zelfs de coureurs, een paar kilometer buiten de baan ondergebracht in een hotel, konden niet over de wachtrijen heen vliegen.