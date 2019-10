Blog: Riemen vast, Hagibis komt eraan

Ook de Formule 1 houdt de buienradars met spanning in de gaten. Vandaag is het nog prima weer, halfbewolkt en 24 graden. Morgen bij de vrije trainingen wordt de eerste regen verwacht. Vooral zaterdag zou het spannend worden, als het er ook stevig bij kan gaan stormen. Er wordt al rekening gehouden met een kwalificatie op zondagochtend. Dat is niet eens uniek hier, in 2004 en 2010 gebeurde het ook. Het circuit van Suzuka heeft geen al te beste afwatering en veranderde in een soort kronkelende rivier, waar de safety car het maar net aandurfde om in een slakkengangetje een rondje te rijden. Monteurs van de teams verveelden zich bij het gebrek aan actie en vouwden papieren bootjes, die over de plassen langs de garages voeren.



Een kwalificatie op zondag en dan een paar uur later meteen de race, best een prikkelende gedachte. Maar hier op het circuit zit logischerwijs niet iedereen op dat noodscenario te wachten. Vanochtend liep ik op het beroemde ‘GP Square’ Roger Hermans tegen het lijf, de baas van de Max Verstappen- merchandising en reizen. Hij vertelde dat het plein met tientallen kraampjes morgenavond mogelijk helemaal moet worden afgebroken. De tenten zijn niet Hagibis-proof. Op internet gaan radarbeelden rond met felgekleurde draaikolken. Japan zou ergens onder dat palet moeten liggen. Je hoeft geen meteoroloog te zijn om te zien dat het een pittig stormpje is. Riemen vast dus, komende dagen.