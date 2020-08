Bottas klaagt over zwarte racepakken: ‘Veel te heet, ik ben 3 kilo afgevallen’

Mercedes is dit seizoen overgestapt op zwarte racepakken als uiting van antiracisme. Kopman Lewis Hamilton is een groot voorvechter van de Black Lives Matter-beweging. ,,Ik begrijp heel goed dat we de kleur van onze overall moesten veranderen, maar het is ook alom bekend dat zwart hitte aantrekt, met name in direct contact met de zon.”

Bottas voegt er nog aan toe dat de pakken dikker zijn dan in andere jaren. ,,Ook het ondergoed is dikker. Ik weet niet hoeveel dat bijdraagt, maar feit is dat het warmer dan ooit is in de cockpit. Gelukkig ben ik een van de fitste coureurs in het veld, dus ik kan het wel aan, maar comfortabel is anders”, aldus Bottas, die tijdens het raceweekeinde in Barcelona temperaturen van boven de 30 graden moest trotseren.