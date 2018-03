Bottas wacht fikse inhaalrace na crash in kwalificatie

Bottas vloog in de derde en laatste kwalificatiesessie uit de bocht en ramde zijn Mercedes-bolide met hoge snelheid in de omheining. De coureur klom ongedeerd uit zijn zwaar beschadigde auto. De schade bleek zo groot dat er een nieuwe versnellingsbak in de auto moet.



Omdat Bottas geen tijd klokte in de laatste kwalificatie, zou hij normaal gesproken vanaf de tiende positie moeten starten in de race. Maar door de wissel van de versnellingsbak moet hij voor straf nog vijf plaatsen naar achteren in de startopstelling.



,,Het was mijn eigen schuld, ik ging te hard die bocht in'', zei de Fin, die vorig jaar nog als derde finishte in Melbourne.