Oorlog Max Verstappen en Lewis Hamilton gaat in de woestijn van Abu Dhabi alleen maar feller worden

Door Rik Spekenbrink



Op zijn gemakje wandelde Max Verstappen naar het busje dat hem en zijn entourage naar het vliegveld zou brengen. Het was al ver na middernacht in Jeddah, even verderop zaten de stewards nog te dubben welke straf ze hem zouden geven voor het veelbesproken ‘remincident’ met Lewis Hamilton. Maar Verstappen was ontspannen, de adrenaline was weggevloeid, het zweet verdampt.