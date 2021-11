Buitenlandse media loven Max Verstappen na ‘meesterwerk’ in Mexico: ‘Hij stuurde kampioensbericht’

Zelf trapt hij nog op de rem, maar in de buitenlandse media wordt hardop gesproken over de eerste wereldtitel voor Max Verstappen na zijn indrukkende zege in de GP van Mexico. ,,Het ruikt naar een kampioen’’, stelt Mundo Deportivo.

De Spaanse krant ziet het niet meer mis gaan voor de 24-jarige Nederlander, die zijn voorsprong op Lewis Hamilton zag oplopen tot 19 punten. ,,Er zijn nog 4 races te gaan en er kan nog van alles gebeuren, maar de waarheid is dat Max Verstappen steeds dichter bij het behalen van zijn eerste F1-wereldtitel is,’’ aldus Mundo Deportivo.

In Italië zijn ze dezelfde mening toegedaan. ,,Wat we vandaag zagen, laat weinig ruimte voor discussie’’, schrijft La Gazzetta dello Sport. ,,Wanneer het nodig is om te profiteren van de belangrijkste situaties, maakt het Verstappen-Red Bull-duo geen fout’’.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Met zijn geweldige start, waarbij hij de concurrentie in Mexico City het nakijken gaf, maakte Verstappen wereldwijd indruk. ,,Beste start in de carrière van Verstappen?”, kopte Marca, die hem beloonde met een 10. Ook bij het Duitse Bild wisten ze niet wat ze zagen: ,,Is deze start het meesterwerk van Verstappen? De Nederlander valt meteen op de eerste meters aan! Hij trekt aan de linkerkant Hamilton en Bottas voorbij, die samen de deur proberen te sluiten. Maar Verstappen houdt zijn zenuwen in bedwang, trekt naar links en remt later dan de twee Silver Arrows voor de eerste bocht - en leidt. Goed werk!’’

Ook zonder het flitsende begin zou hij de race waarschijnlijk wel op zijn naam hebben geschreven, zo geloven ze in Engeland. ,,Verstappen reed zo indrukwekkend weg van Hamilton dat het vermoeden bestond dat hij zou hebben gewonnen, zelfs als hij bij de start niet de leiding had genomen’’, schrijft de BBC. ,,Hij had een probleemloze rit met bijna 10 seconden voorsprong op Hamilton tegen de tijd dat de wereldkampioen zijn pitstop maakte in ronde 29.’’

Volledig scherm Max Verstappen (l) op het podium, waar Lewis Hamilton alleen maar kan applaudiseren. © EPA

Met de GP van Brazilië in Sao Paulo voor de boeg vrezen ze bij de BBC het ergste voor hun landgenoot. ,,Verstappen won daar de laatste keer dat de race in 2019 werd verreden en gaat weer als favoriet het weekend in. Hamilton heeft zijn werk te doen.’’

,,De race was verre van een thriller met Verstappen onbetwist vooraan‘’, schrijft The Guardian. ,,Hij leverde opnieuw een klinische prestatie. Hij bouwt voort op het momentum dat hij vestigde met zijn overwinning in de Amerikaanse Grand Prix.‘’

Quote Max Verstappen stuurde een kampioens­be­richt vanuit Mexico. Mundo Deportivo

Ook in Frankrijk zien ze het zonnig in voor de Nederlander. ,,Verstappen komt dichter bij de titel’’, kopt L’Équipe. ,,Max Verstappen heeft zich nooit zorgen gemaakt in deze Grand Prix, waar hij vanaf de eerste bocht de leiding nam. In deze Mexicaanse Grand Prix werd alles in de eerste ronde beslist. Of beter gezegd bij de eerste bocht.’’

,,Max Verstappen stuurde een kampioensbericht vanuit Mexico‘’, stelt Mundo Deportivo. ,,Hij won een race die op zaterdag gecompliceerd leek te zijn door een slechte kwalificatie en deed dat zonder fouten, met een mentale weerbaarheid die de Brit bang moet maken. De WK-leider gaf een krachtige en meedogenloze klap, verwondde zijn rivaal Hamilton meer dan ooit, won in Mexico en zette een zeer belangrijke stap op weg naar zijn eerste kroning.”

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.