Buitenlandse media loven recordverslinder Max Verstappen: ‘Hij jaagt de mythe van Michael Schumacher na’

Met zijn zevende zege op rij blijft Max Verstappen maar uitlopen in het klassement van de Formule 1. Ook in Hongarije domineerde de Nederlander, waardoor hij na elf races op 110 punten voorsprong staat. Buitenlandse media trekken parallellen met legendarische prestaties uit het verleden. ‘In dit tempo zullen in 2023 veel records worden gebroken.’

In Hongarije brak Red Bull met de twaalfde zege op rij voor het Oostenrijkse team een decennialang record van McLaren. In 1988 won het Britse team er elf op rij en dat aantal is nu, voornamelijk door de dominantie van Verstappen, ingehaald door Red Bull.

Verstappen won zijn zevende opeenvolgende grand prix en kwam daarmee op gelijke hoogte met wereldkampioenen Alberto Ascari, Michael Schumacher en Nico Rosberg. Sebastian Vettel (9 zeges op rij in 2013) is het volgende doelwit, zag ook The Guardian. ‘Nadat Verstappen van de lijn schoot en de leiding nam, keek hij nooit meer achterom en demonstreerde hij een snelheid die door niemand te evenaren was. Zelfs al had Hamilton hem bij de start van zich af kunnen houden, zou het een kwestie van tijd zijn geweest.’

Red Bull oppermachtig

La Gazzetta dello Sport vergelijkt het seizoen van Verstappen met het jaar van Michael Schumacher in 2002, toen de Duitser met nog zes races te gaan wereldkampioen werd. ‘Hij was een kleine jongen toen hij Schumacher voor het eerst ontmoette. Dat gebeurde in de paddock van een F1-race, hoe kon het ook anders? Vandaag jaagt Verstappen, de snel opgegroeide jongen die alle GP-records verplettert, de mythe Schumacher na.’

‘We zijn pas halverwege het kampioenschap, maar in dit tempo kan de Nederlander ruim voor het einde zijn derde wereldtitel pakken’, schrijft de Italiaanse krant. Verstappen kan het record van Schumacher evenaren of hem zelfs verslaan, als Pérez meer misstappen maakt in de kwalificaties of de races die volgen.’

Volgens de BBC stevent het team van Red Bull op een perfect seizoen af. ‘In dit tempo zullen in 2023 veel F1-records worden verbroken. Mercedes’ prestatie van 19 overwinningen in een jaar, behaald in 2016, begint kwetsbaar te lijken. Net als het record van McLaren uit 1988: op één na alle races winnen. Red Bull heeft de potentie om het eerste team te worden dat het perfecte seizoen rijdt.’

‘Wat Verstappen betreft, is het volgende doel het record van Sebastian Vettel van negen overwinningen op rij, behaald met Red Bull in 2013. Ook kan hij zijn eigen record van 15 overwinningen in één seizoen verbeteren, dat hij vorig jaar neerzette', schrijft het Britse medium.

In Duitsland zijn ze kort maar krachtig als het gaat om de overwinning van Verstappen. ‘Aan de top is alles als vanouds’, aldus Bild. Ook hier is aandacht voor de indrukwekkende cijfers van Verstappen en zijn team, die in 2023 nog geen race verloren. ‘Red Bull is nog steeds de dominator.’

Opleving Hamilton van tijdelijke aard

Het Laatste Nieuws concludeerde dat de wederopstanding van ‘aartsrivaal Hamilton’ niet meer dan een tijdelijk fenomeen was. ‘Je proefde het zo, in paddock en perszaal. Je voelde het, hoe het vuur van Abu Dhabi 2021 weer oplaaide. De hele Formule 1 maakte zich op voor - eindelijk - opnieuw een duel tussen de halfgoden. Maar het droombeeld van een Verstappen die zeventig ronden lang vergeefs zat te zoeken naar een gat om voorbij Hamilton te raken en de halfgoden die elkaar naar het leven stonden: het was na de eerste bocht al verdampt.’

Volgens L’Equipe maakte Verstappen zich geen moment zorgen om Lewis Hamilton, die van pole position startte. ‘De Mercedes-fans zullen hebben gehoopt op een overwinning voor de Zilverpijl met het nummer 44, maar in plaats daarvan was het de tweevoudig regerend wereldkampioen die zijn 44ste zege boekte.’ De Franse krant noemt Verstappen ‘ongeëvenaard’. ‘De Nederlander nam bezit van de eerste bocht en liet zijn leidende positie niet meer los. Daarna ging alles (te) makkelijk voor hem.’

