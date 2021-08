De Formule 1 wordt soms een ‘optocht’ of saai en voorspelbaar genoemd, maar zondag was daar totaal geen sprake van. In de eerste ronde veroorzaakte Valtteri Bottas een flinke crash met onder anderen Max Verstappen als slachtoffer, vervolgens won Esteban Ocon tegen alle verwachtingen in zijn eerste Grand Prix en werd er zelfs uren na de race nog gesleuteld aan de einduitslag. ,,Er gebeurde veel, héél veel.”

La Gazzetta dello Sport schrijft dat het een Grand Prix was 'als nooit tevoren’. ,,Vooral letterlijk, want er waren te veel verschillende situaties, te veel ontwikkelingen en te veel onverwachte gebeurtenissen in slechts één race", schrijft de sportkrant. ,,De carambole bij de start, Hamilton die bij de herstart alleen op de grid stond, de eerste overwinning van Ocon en later nog de diskwalificatie van Vettel. Er gebeurde veel, héél veel.”



Bild raadt vooral aan om de race terug te kijken als je hem nog niet gezien hebt. ,,Als je deze race niet gezien hebt, ga dan meteen naar een vriend of kennis met een abonnement om de herhaling te bekijken, want de Hongaarse Grand Prix was een van de meeste spectaculaire en wildste F1-races van de afgelopen jaren. En sowieso al de mooiste van het huidige seizoen", zo schreef de Duitse krant voor de diskwalificatie van Sebastian Vettel.



De Duitse krant heeft ook nog een goed woordje over voor Verstappen. ,,Wat was er aan de hand met de Nederlander? Hij kampte met een ernstig beschadigde bolide door de crash in de eerste bocht, maar sleepte de kapotte auto meer dan goed over het circuit.”

Sky Sports schrijft: ,,Verstappen werd hard geraakt, maar was in staat om als dertiende weg te rijden na de crash. Hoewel de rode vlag ervoor zorgde dat er gesleuteld mocht worden aan de auto, moest Verstappen het in het vervolg van de wedstrijd doen met een auto die ver van het normale topniveau was verwijderd.”



Het Spaanse Marca heeft het vooral over de uiteindelijke derde plek van Carlos Sainz en het sterke optreden van Fernando Alonso, die Hamilton rondenlang achter zich hield en daarmee zijn teamgenoot Ocon een grote dienst bewees. ,,Hamilton had de grootste moeite om Alonso te passeren. Uiteindelijk lukte het de Brit wel en haalde hij ook Sainz nog in, maar ook Vettel en Ocon inhalen zat er al niet meer in, dankzij Alonso.”

‘Hamilton stond op instorten’

Maar de man die de grote crash veroorzaakte, wordt door de kranten amper genoemd. The Daily Mail doet dat wel. ,,Niemand was gefocust op Bottas in de strijd om de nummer 1-coureurs van Mercedes en Red Bull, maar het was juist door de fout van Bottas dat er zo'n chaos en wanorde ontstond. Daardoor draaide het uit op een van de meest onvoorspelbare races van het jaar, al speelde ook de regen daarin een rol.”



,,Het langverwachte duel tussen Hamilton en Verstappen na hun clash op Silverstone kwam er zodoende niet, maar dat betekent niet dat er niks gebeurde. Het boe-geroep van de toeschouwers liet wel zien dat we in de tweede helft van het Formule 1-seizoen nog een hoop mogen verwachten.”

Hamilton krijgt van de krant nog een sneer na. ,,Hij had op het podium hulp nodig, want zijn vieringen waren van een man die op instorten stond. Zijn champagne spoot niet, maar druppelde uit de fles. Als een oude man die rozen water geeft.”

Bekijk hieronder de stand in het kampioenschap.

