Buitenlandse media smullen van epische clash Verstappen en Leclerc: ‘Max kan zich geen nieuwe problemen veroorloven’

,,Wreed", zo noemt Sky Sports de dubbele ‘DNF’ voor Red Bull Racing. ,,Een dramatische start van het nieuwe Formule 1-seizoen", schrijft BBC. ,,De laatste ronden zaten vol drama na een spannend wiel-aan-wielgevecht tussen Charles Leclerc en Max Verstappen. Lewis Hamilton leek zich klaar te maken voor de vijfde plek, maar een dubbele nachtmerrie bij Red Bull gaf de zevenvoudig wereldkampioen plotseling een onverwachte boost. Hamilton profiteerde dus van de uitval van Red Bull, de ironie daarvan zal na de controversiële ontknoping van vorig jaar niemand ontgaan zijn.”

Diezelfde BBC ziet ook dat de Formule 1 is opgeschud met de nieuwe regels in het nieuwe seizoen: ,,Met Mercedes en McLaren als grootste verliezers en Ferrari en Haas als grote winnaars. Ferrari beleeft een renaissance en als de strijd tussen Leclerc en Verstappen een maatstaf is voor het komende seizoen in de Formule 1, zal het een behoorlijk jaar worden. Voor Red Bull bleef het nu bij een brute dag.”

,,Het nieuwe tijdperk van de Formule 1 had geen boeiendere start kunnen krijgen dan het drama, de triomf en de rampspoed van de seizoensopening in Bahrein”, vindt The Guardian terwijl The Mirror smulde van de strijd tussen Verstappen en Leclerc: ,,Red Bull bezorgt Verstappen grote bezorgdheid om de wereldtitel. Zomaar verdampten er dertig punten voor Red Bull. Met Verstappen en Leclerc zijn er twee 24-jarigen die nog jaren met elkaar zullen strijden. Verstappen versus Leclerc wordt zeker dé strijd die dit wereldkampioenschap in vuur en vlam zet.”

Britse fans: ‘Karma’

De dubbele uitvalbeurt van Red Bull was voor de Britse Mercedes-fans de perfecte vorm van leedvermaak, na de controversiële afloop van het vorige kampioenschap, waar Lewis Hamilton een bijna zekere titel aan Max Verstappen verloor. In Bahrein glipte bij Verstappen juist zijn tweede plaats uit handen en omdat Sergio Pérez ook uitviel, mocht Hamilton als derde zelfs nog het podium op. ‘Karma voor Abu Dhabi’, schreven Hamilton-fans op sociale media.



Of de coureur daar zelf op wilde reageren? ,,Nee. Het is natuurlijk vervelend voor Red Bull, maar ik focus me liever op mezelf.” Op weg naar P5 en P6 zorgde het Red Bull-drama nog voor een onverwachte meevaller voor Mercedes, dat er zoals gevreesd totaal niet aan te pas kwam. ,,Laten wij maar nederig zijn en ons eigen werk doen, want we hebben nou niet bepaald gevochten voor deze punten”, besloot Hamilton. ,,Maar elk punt maakt wel verschil, dus is dit voor ons een topresultaat waar ik gelukkig mee ben.”

Maar ook buiten Groot-Brittannië is er logischerwijs volop aandacht voor de spectaculaire eerste race van het seizoen. ,,Verstappen-drama", kopt Bild. ,,Aanstaande zondag is de volgende race in Saoedi-Arabië. Daar kan Verstappen zich geen nieuwe problemen veroorloven als je niet te ver achterop wil raken in het wereldkampioenschap", aldus het Duitse medium dat ook aandacht heeft voor de prestatie van Ferrari en spreekt van ,,Furieus Ferrari".

Ferrari

In Italië wordt logischerwijs ook gejubeld na het kunststukje van Ferrari. ,,Het rood is terug, Ferrari is terug", schrijft La Gazzetta dello Sport. ,,Net als in sprookjes was het een prins die de vloek verbrak: Charles Leclerc uit prinsendom Monaco bezorgt Ferrari de overwinning. Een sensationeel feest. Ferrari is klaar voor een nieuwe tijdperk.”

,,Ferrari slaat de kampioen neer. De belofte van Ferrari was net zo luid als het vuurwerk dat boven Bahrein ontplofte", stelt het Spaanse AS. ,,De strijd tussen Charles Leclerc en Max Verstappen was episch. De tweestrijd hield ons 57 rondes scherp”, schrijft Sport en ook Marca zag een spectaculaire start van een nieuw hoofdstuk: ,,De film van 2021 zullen we nooit vergeten, maar 2022 begon wederom als een dramafilm. De Formule 1 blijft escaleren met intriges en opwinding. Dit keer met Red Bull dat van een klif stortte.”

