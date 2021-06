Buitenlandse media spreken van kantelpunt: ‘Verstappen begint te rijden als Lewis Hamilton’

In de Spaanse media valt een opvallend compliment te lezen voor Max Verstappen. ,,Hij begint te rijden als Lewis Hamilton", schrijft Marca . Daarna verduidelijken ze: ,,Hij stelde pole position veilig, hij ging weg met een vliegende start en maakte geen fouten. Max is nu al de favoriet voor de titel.” Het Duitse Bild is hard in het oordeel over Hamilton. De krant noemt de huidige wereldkampioen ‘kansloos’. ,,Hamilton wanhoopt langzaam! Na als tweede te zijn geëindigd, smeekt de Brit bijna om verbeteringen aan de auto", schrijven de Duitsers. Ze hebben het over ‘machtsvertoon’ bij Verstappen.

In de Britse media wordt gesproken over een kantelpunt van het Mercedes-tijdperk in de Formule 1. ,,De 23-jarige Nederlander heeft nu 14 keer gewonnen in zijn F1-carrière - waardoor hij in de top 20 van de lijst aller tijden staat - maar na een overwinning bij Paul Ricard vorige week, is dit de eerste keer dat Verstappen zegeviert in opeenvolgende races", schrijft Sky Sports. ,,Dit onderstreept de overgang van het Mercedes-tijdperk, dat voor de eerste keer sinds 2013 vier races op rij niet weet te winnen.”



La Gazzetta dello Sport komt superlatieven te kort voor Verstappen. De Italiaanse krant beoordeelt hem met een negen. ,,Een stoomwals. Hij wachtte al jaren op de juiste auto en nu pakt hij elke kans die hij krijgt.” Ze spreken in bokstermen over ‘een directe in het zicht van Mercedes'. ,,Dat is niet van plan de titel op te geven, maar begint nu te wankelen. Verstappen had lang te maken met de dominantie van Mercedes. Er leek geen einde aan te komen, maar vanuit het niks is alles veranderd en is de de dominantie van Mercedes slechts een herinnering geworden.”