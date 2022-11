Buitenlandse media veroordelen ‘onbeschofte actie’ Max Verstappen: ‘Volgend jaar heeft hij Sergio Pérez weer nodig’

George Russell schreef gisteren de Grand Prix van Brazilië op zijn naam. Zelfs nu Max Verstappen geen enkele rol van betekenis speelde in de strijd om de winst, is hij wederom het middelpunt in de media. Max Verstappen weigerde namelijk de teamorders om zijn ploeggenoot Sergio Pérez te laten passeren en dat werd breed uitgemeten in de buitenlandse kranten.

Vooral het Spaanse medium Marca oordeelt hard over de oncollegiale actie van Verstappen. „De onbeschoftheid richting Pérez, die zijn best doet om tweede in het algemeen klassement te worden, zou komen door wat er in Monaco is gebeurd. Er werd aan hem gevraagd of hij Pérez voorbij wilde laten gaan, maar hij deed niets, terwijl Verstappen zich zeer bewust was van de woede van zijn ploeggenoot en het team.”

Quote Pérez speelde vorig jaar een cruciale rol in de titelbe­slis­sing en volgend jaar heeft Verstappen hem weer nodig Karun Chandhok, Sky Sports

Ook Sky Sports zag de situatie bij Red Bull Racing uit de hand lopen. „De coureurs van Red Bull wisselden woedende teamradioberichten uit. Deze weigering van Verstappen zorgt ervoor dat Pérez’ strijd om de tweede plek een knauw heeft gekregen.” Sky Sports-verslaggever Karun Chandhok vindt de actie van Verstappen ‘kortzichtig’. „Ik begrijp het ook niet. Pérez speelde vorig jaar een cruciale rol in de titelbeslissing in Abu Dhabi en volgend jaar heeft hij Pérez weer nodig.”

Winnaarsmentaliteit of revanche

The Daily Mail spreekt van een ‘botte actie’ van Verstappen. „Max Verstappen komt hierdoor onder vuur te liggen. Op de radio probeerde hij zijn controversiële acties te verdedigen. Ondanks dat hij niet in staat was zelf nog plekken te winnen, liet hij Pérez er niet langs.” L’Équipe dacht dat het vooral te maken had met zijn winnaarsmentaliteit. „Ook al is hij al verzekerd van een tweede wereldtitel op rij, is Verstappen niet bereid om ook maar één punt te laten liggen.”

Waar L’Équipe de verklaring nog op het sportieve vlak zocht, namen de meeste buitenlandse media de theorie van Tom Coronel over. Mundo Deportivo was daar erg van geschrokken. „Bij Viaplay legde Tom Coronel een zeer harde beschuldiging op tafel. Hij verzekerde dat Pérez in Monaco met opzet in de muur zou zijn gereden om Verstappen dwars te zitten. Een zeer ernstige beschuldiging, want zoiets is heel erg gevaarlijk.”

Voor de Britse Formule 1-presentator Will Buxton was het incident vooral een wijze les, namelijk dat Verstappen nog lang niet uitgeleerd is. „Hoewel Max een verdienstelijk tweevoudig kampioen is, heeft hij vandaag laten zien dat hij nog veel te leren heeft over wat het is om een teamleider te zijn. Hij had geen respect voor zijn teamgenoot en zijn team.” Max Verstappen werd mede door een touché met Lewis Hamilton uiteindelijk zesde.

