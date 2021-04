Callum Ilott reserverijder bij Formule 1-team Alfa Romeo

Correa eert Hubert bij eerste rondjes na horror­crash Spa: ‘Anthoine racet altijd met mij mee’

5 april Juan Manuel Correa, in de zomer van 2019 betrokken bij de dodelijke crash in de Formule 2 op het circuit van Spa-Francorchamps, heeft negentien maanden na die zwarte dag weer zijn eerste rondjes in een racewagen gemaakt. De 21-jarige, in Ecuador geboren Amerikaan reed testrondjes in een Formule 3-auto op de Red Bull Ring in het Oostenrijkse Spielberg.