Carey wil wel een Amerikaan, een Chinees en een vrouw in F1

Bij een speciale persconferentie in Melbourne sprak Liberty-topman Chase Carey vandaag over de toekomst van Formule 1. Meteen legde hij zijn wensenlijstje even op tafel.

Door Arjan Schouten



In de perskamer op Albert Park zaten ook Ross Brawn en Jean Todt op een stoel, maar Chase Carey voerde het hoogste woord. Zoals de baas van Liberty, de eigenaar van Formule 1, gewend is. De Amerikaan met de enorme snor gaf zijn toekomstbeeld van de sport en de wereld luisterde.



Volgens Carey waren 2017 en 2018 jaren om een stevig fundament onder de koningsklasse van de autosport te leggen, 2019 moet het eerste opbouwjaar worden. ,,We hebben veel om naar uit te kijken. De 1000ste race in de F1-historie in China, andere camerastandpunten, nieuwe manieren om de sport te volgen als fan en wat we meer en meer proberen op te bouwen is openheid in deze sport", aldus Carey.

Volledig scherm Aftellen naar de 1000ste Grand Prix, komend seizoen in China. © F1

Opnieuw wordt dit seizoen gefilmd door Netflix, voor een documentaire. En de presentatie op Federeration Square in hartje Melbourne van afgelopen woensdag, moet navolging krijgen. Zoveel werd wel duidelijk. ,,De kijkcijfers zijn goed, we behoren tot de grootste sporten op sociale media en de fan blijft bij ons op nummer één staan.”

Quote Als je ziet voor wat voor impact Max Verstappen zorgt in Nederland. Chase Carey

Zorgen over circuits die eventueel verdwijnen maakt de Amerikaan zich niet. ,,Races komen en gaan, dat is altijd zo geweest. Maar laat duidelijk zijn dat er meer partijen met interesse voor een GP klaarstaan dan dat wij kunnen accommoderen.”

Volledig scherm FIA-baas Jean Todt (links) en F1-voorzitter Chase Carey. © BSR Agency

Daarbij noemde hij geen specifieke locaties. Ook niet Zandvoort. Maar hij haalde Nederland wel aan als lichtend voorbeeld in wat voor effect een succesvolle coureur kan hebben op de populariteit van de sport in een bepaald gebied of land. ,,Als je ziet voor wat voor impact Max Verstappen zorgt in Nederland, dan zie je wel dat één succesvolle coureur een katapulterend effect kan hebben op een hele regio die niet eens per se een historische fanbase hoeft te hebben.”