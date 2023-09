Carlos Sainz beroofd van horloge van 300.000 euro, Ferrari-coureur sprint zelf achter dieven aan

Buitenland­se media na recordzege Max Verstappen: ‘Het zal lang duren voordat iemand dit kan evenaren’

Ook in het buitenland is er veel aandacht voor de ongekende recordreeks van Max Verstappen in de Formule 1, die op het circuit van Monza zijn tiende overwinning op rij pakte. Internationale media spreken van een onbetwiste dominantie van de Nederlandse coureur. ‘Niets houdt Verstappen nog tegen, het einde van zijn bewind is niet te voorspellen.’