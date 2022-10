Carlos Sainz gefrustreerd na vroege uitvalbeurt: ‘Betaal de prijs voor fout van een ander’

Het was al de zesde uitvalbeurt voor Sainz en ook niet de eerste keer dat hij niet verder kwam dan één ronde. ,,Het was een fout van een ander waar ik de prijs voor betaal en dat is zo’n beetje de trend van dit seizoen. Ik krijg te vaak niet eens de kans de eerste ronde af te maken en dat is frustrerend, want ik kan zo steeds maar niet voor de winst of het podium strijden en ik krijg ook niet de kans om mijn auto goed te leren kennen. Dat is vreselijk frustrerend.”