Charles Leclerc blikt vooruit: ‘Gevecht met Red Bull is zo close dat het hier zomaar weer andersom kan zijn’

Als leider in het kampioenschap weet Charles Leclerc in Jeddah alle ogen op zich gericht. Gewonnen in Bahrein, waar hij succesvol vocht met Max Verstappen. Een één-tweetje voor Ferrari, in de eerste race van een seizoen vol regelwijzigingen. ,,Dat voelt geweldig”, vertelt de Monegask, die niet meer vreest voor de druk, de aandacht, de verwachtingen. In de paddock van Jeddah staat deze donderdagavond een evenwichtige coureur van 24 jaar, allang niet meer de new kid van Ferrari. ,,Van mijn eerste zeges in Spa en Monza in 2019 weet ik nog dat het soms allemaal wat overweldigend was, maar nu heb ik dat voor mijn gevoel wel wat meer onder controle. We hebben een eerste topweekend gehad, wat ook voor zelfvertrouwen zorgt. Natuurlijk, de verwachtingen zijn gigantisch, maar die probeer ik maar een beetje bij me weg te houden.”



Omdat hij weet dat Ferrari nog een lange weg te gaan heeft. De eerste race winnen levert vertrouwen op, maar biedt de Scuderia nul garanties. Ook niet in Saoedi-Arabië, zondag het tweede WK-nummer. ,,Een ander circuit, totaal anders. We moeten nog maar zien hoe het hier gaat. Het gevecht met Red Bull is zo close dat het hier zomaar weer andersom kan zijn.”