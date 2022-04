Charles Leclerc: ‘Ik win zonder speciale dingen te doen’

Charles Leclerc was logischerwijs in de zevende hemel na zijn tweede overwinning van het seizoen. Hij heerste in Melbourne van start tot finish en liep zo verder uit op zijn concurrenten in de WK-strijd , onder wie de uitgevallen Max Verstappen. De Monegask heeft met zijn team alles onder controle. ,,Het helpt natuurlijk ook wel als je een goede auto hebt.”

Het contrast met Red Bull was enorm. Ferrari blaakte van het zelfvertrouwen na de tweede overwinning van Charles Leclerc dit seizoen.

Het was duidelijk hoorbaar toen de Monegask in de slotfase van de Grand Prix van Australië vroeg of hij een extra pitstop mocht maken om op zachte banden de snelste raceronde veilig te stellen. Het was alleszeggend over zijn voorsprong op Red Bull-coureur Sergio Perez en bovendien had hij de snelste rondetijd zelf al in handen. Het antwoord dat hij van zijn race-engineer kreeg was dan ook een luid en duidelijk ‘nee’. ,,We geloven niet dat er iemand is die jouw snelste tijd kan verbeteren”, zei Spanjaard Xavier Marcos Padros.

Hij kreeg gelijk. Leclerc pakte in Melbourne het volle pond. Pole position, de overwinning èn een extra punt voor de snelste raceronde. Het was een primeur voor hem. ,,Het is ook de eerste keer sinds ik voor Ferrari rijd dat we een race zo hebben gecontroleerd”, zei hij na afloop glunderend. ,,Wat een auto, hebben we. We zijn echt heel erg sterk.”

Zijn superioriteit kwam in een weekend waarvan hij van tevoren had gezegd dat hij dacht dat Red Bull er beter uit de voeten zou kunnen dan Ferrari. De aanpassingen aan het Albert Park Circuit zouden ongunstig voor hem zijn en hij keek eigenlijk meer uit naar de thuisrace van Ferrari op Imola, die over twee weken plaatsvindt.

Daar in Emilia-Romagna komt hij straks dus met nog meer zelfvertrouwen aan dan hij al had. ,,Italië wordt geweldig”, blikte hij al meteen vooruit. ,,Ik weet dat ik een auto heb waarmee ik kan winnen zonder dat ik speciale of spectaculaire dingen hoef te doen. In zo’n situatie heb ik gezeten toen ik junior was. Dat het nu in de Formule 1 zo is, betekent heel veel voor me.”

Bekijk het moment waarop Leclerc als winnaar over de finish komt

Christian Horner hinkte een beetje op twee gedachten. Enerzijds was er de uitvalbeurt van Verstappen die waarschijnlijk toch wel overheerste, maar Sergio Pérez stelde uiteindelijk toch nog de tweede plaats veilig voor Red Bull Racing. ,,Een frustrerende dag voor Max. Hij had een goede start, maar de pace ontbrak. Felicitaties aan Ferrari, zij hebben een hele sterke auto. Onze banden begonnen al vroeg te slijten en een paar rondjes voor zijn uitvalbeurt rook Verstappen wat benzine. Erg vervelend, maar Sergio deed het wel heel goed. Hij was nog even ongelukkig met de safety car en vocht zich vervolgens weer voorbij de Mercedessen en een snelle Fernando Alonso.”

Over die fraaie inhaalactie aan het adres bij Hamilton: ,,Dat was heel moedig van hem. Om Lewis buitenom voorbij te gaan, die in het verleden gezegd heeft dat hij dat helemaal niet leuk vindt, is echt heel sterk. Checo heeft een solide weekend achter de rug en deze punten verdiend. Zo houden we toch nog iets over aan een lastig weekend.” Pérez zelf sprak van een goed resultaat in Melbourne. ,,Het is jammer dat we Max verloren, want die punten waren voor het team erg lekker geweest. Met Lewis is het altijd goed en eerlijk racen.”

Volledig scherm © AFP

Bekijk de fraaie inhaalactie van Pérez op Hamilton