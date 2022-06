Charles Leclerc start door nieuwe gridstraf helemaal achteraan bij GP van Canada

Met video Spinnende Max Verstappen komt tijdens verregende vrije training niet verder dan negende tijd

Max Verstappen kwam in de kletsnatte derde vrije training voor de Grand Prix van Canada niet verder dan de negende tijd noteren. De Limburgse wereldkampioen gleed in aantal van zijn snelle rondes van de baan en kwam goed weg nadat hij spinde in bocht twee (zie video boven).

