Christian Horner voelt niets voor vertrek naar Ferrari: ‘Ik voel een zeer sterke band met Red Bull’

Max Verstappen, Sebastian Vettel en George Russell in de prijzen bij Autosport-ga­la

Max Verstappen is voor de tweede keer op rij uitgeroepen tot coureur van het jaar. In een verkiezing van het gerenommeerde vakblad Autosport kreeg de Nederlandse wereldkampioen in de Formule 1 de meeste stemmen. Charles Leclerc, ook uit de Formule 1, eindigde als tweede. IndyCar-kampioen Will Power werd derde, Formule E-kampioen Stoffel Vandoorne vierde.

8:57