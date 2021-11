Column Thijs Zonneveld | Formule 1, de langzaamste sport die er is

Samenvatting Lewis Hamilton geeft met sensatione­le zege in Brazilië waarschu­wing af aan WK-leider Max Verstappen

Lewis Hamilton kreeg de afgelopen twee races een tik op de kin van Max Verstappen. Maar ondanks twee straffen, sloeg hij in Brazilië hard terug. Na een smakelijk gevecht op Interlagos, gewonnen door de Brit, is het verschil in de WK-stand teruggelopen van 21 naar 14 punten.

14 november