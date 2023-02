Concurrentie gewaarschuwd na eerste optredens Verstappen in RB19: ‘Het is duidelijk een verbetering’

De Nederlander hoefde zich niet in te dekken toen hij tijdens de persconferentie gevraagd werd naar het feit dat het er heel goed uitziet bij Red Bull. ,,We zijn goed”, zei hij volmondig. ,,De auto doet het heel goed. We hebben veel dingen kunnen uitproberen, dit waren heel positieve dagen voor mij. Ik geniet ervan om in de auto te rijden. Er zijn wat verschilletjes ten opzichte van vorig jaar, het rijdt een beetje anders. Maar het is duidelijk een verbetering ten opzichte van vorig jaar.”

,,Ik weet niet hoe de andere teams ervoor staan”, reageerde hij zelf schouderophalend. ,,Dat is moeilijk te zeggen. Wij focussen ons op onszelf en bij ons gaat het erg goed. Vorig jaar was de auto aan het begin van het seizoen veel te zwaar. De auto was lui en het was moeilijk om in te sturen. Tijdens het jaar werd dat al veel beter en dat is nu gecontinueerd. De auto is duidelijk beter. We hebben nog steeds dingen in de pijplijn, dingen om nu weer aan te werken en daar zijn we mee aan de slag.”