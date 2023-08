Concurrentie stilaan moedeloos van succes Max Verstappen: ‘Ik wacht maar gewoon mijn tijd af’

Ellende kunnen ze missen als kiespijn: waarom GP van België in voortbe­staan voor cruciaal weekend staat

De Formule 1 strijkt komend weekend neer in de Ardennen. Het wordt een zeer belangrijke editie van de Belgische Grand Prix, want Francorchamps kan zich na vorig jaar geen ellende met files en modderige parkeerplaatsen meer veroorloven. En al zeker geen doden. Want hoewel het circuit een haast mythische status heeft, is het vooral hopen dat de pijnpunten niet extra worden blootgelegd.