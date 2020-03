Corona nu ook in de paddock in Melbourne?

Zeker drie personeelsleden van Formule 1-teams zijn in Melbourne in zelfisolatie geplaatst, in afwachting van de uitkomst van corona-tests. De vraag is of de het raceweekend in gevaar komt als de resultaten positief blijken.

Door Arjan Schouten



Volgens Britse media zou het gaan om twee personeelsleden van het Amerikaanse team Haas en één van McLaren. Op Albert Park hebben de drie tests ondergaan, waarna ze volgens protocol in een hotel in zelfisolatie zijn geplaatst. Daar blijven ze sowieso tot duidelijk is of ze het coronavirus hebben, die resultaten laten zeker een aantal uren op zich wachten.

Vooralsnog is onduidelijk of dit verdere gevolgen gaat hebben voor de Australische grand prix die zondag verreden wordt. Morgen komt het F1-circus pas volledig bij elkaar op Albert Park, als de traditionele mediadag gepland is. De F1-leiding bracht eerder deze week in een statement naar buiten dat ze in Australië werken met een wetenschappelijke benadering van het raceweekend om zo optimaal mogelijk om te gaan met het coronavirus, dat als een spook boven de seizoenstart hangt. ‘Teams van experts zullen worden ingezet op de luchthavens, doorvoerpunten en de circuits om het personeel te beveiligen, gefocust op het diagnosticeren en behandelen van verdachte zaken’.

Het nieuwe seizoen van de AFL, de Australian Football League, start volgende week hoogstwaarschijnlijk zonder publiek als het aantal corona-gevallen blijft toenemen. Vooralsnog lijkt publiek wel nog gewoon welkom bij de Formule 1-race, die vorig jaar meer dan 300.000 mensen naar Albert Park lokte. Die mensenmassa wordt dit weekend niet verwacht, kaarten zijn nog ruimschoots beschikbaar. ,,Maar een race zonder publiek, dat is uitgesloten”, vertelde Andrew Westacott namens de organisatie aan radiozender SEN. ,,We moeten de nodige voorzorgsmaatregelen treffen en verstandig omgaan met de situatie, maar een race zonder publiek is voor ons geen optie.

De Amerikaanse zangeres Miley Cyrus haalde echter al wel een streep door haar optreden in Melbourne dit weekend. Volgens haar na advies van de lokale autoriteiten. Opvallend omdat die nog geen rigoureuze wijzigingen of annuleringen in het raceprogramma hebben aangekondigd. Een zeventigjarige man testte eerder deze week nog positief op corona in Melbourne, waarna een hotel nabij Albert Park meteen preventief sloot. De besmette man zou een bezoek hebben gebracht aan het net gerenoveerde Albert Park Hotel.

Er is inmiddels onder de bevolking de nodige weerstand ontstaan tegen het laten doorgaan van de Grand Prix van Australië. Onder het motto ‘Cancel de Grand Prix, breng het coronavirus niet naar Melbourne’, is een petitie gestart om de overheid toch nog op andere gedachten te brengen. De teller staat op bijna negenduizend digitale handtekeningen.