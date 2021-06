Coronel voorspelt wereldtitel Verstappen: ‘Mercedes zie ik maar één ding doen, in paniek raken’

Frijns grijpt in Formule E naast punten maar blijft wel leider

20 juni Coureur Robin Frijns heeft in de Formule E zijn voorsprong in het klassement kleiner zien worden. De Nederlander eindigde in Puebla in Mexico, waar de achtste van de vijftiende race van het seizoen werd verreden, slechts als zestiende. Daarmee verdiende Frijns geen enkel punt.