Daniel Ricciardo leeft mee met Nyck de Vries: ‘Ik zou blij zijn als ik hem weer op de grid zie’

Daniel Ricciardo staat in Hongarije meteen in het middelpunt van de belangstelling. Zijn persmoment in Boedapest trok een grote groep geïnteresseerden. Ze hoorden hoe hij Nyck de Vries een hart onder de riem stak.

Belangstelling heeft Nyck de Vries bij vlagen ook genoeg gekregen, dit seizoen. In Monaco bijvoorbeeld, was het bijzonder druk bij het persmoment van de 28-jarige Nederlander. De aanleiding was de onzekerheid over zijn positie binnen AlphaTauri, de druk op zijn schouders. Nu, in Hongarije, is hij vervangen. Door iemand die nóg meer aandacht trekt. De Australiër Daniel Ricciardo, achtvoudig Grand Prix-winnaar en twee keer derde in het wereldkampioenschap Formule 1, heeft het stoeltje van De Vries overgenomen.

In Boedapest gaat het vooral over hem. Over zijn ambities, over zijn vorm, over zijn kansen om op termijn weer voor Red Bull (het team waarbij hij de meeste van zijn successen boekte) te racen. Maar desondanks nam de Australiër ook nog even de tijd om zijn voorganger een hart onder de riem te steken. ,,Na alles wat ik heb meegemaakt in deze sport en ook doordat ik inmiddels wat ouder ben, weet ik hoe deze wereld in elkaar zit”, vertelt Ricciardo in de hospitality van Red Bull, terwijl zeker zestig journalisten om hem heen staan.

,,Natuurlijk leef je dan mee met andere coureurs als zoiets gebeurt. We steken een leven lang aan werk hierin, dus ik weet wat hij voelt. Nyck is in de Formule 1 niet specifiek ervaren, maar in de autosport als geheel wel. Ik denk dat hij volwassen genoeg is om de sport te begrijpen en als hij het nog steeds wil, kan hij opkrabbelen en zich nog bewijzen.

,,Kijk naar mij: een jaar geleden dacht ik dat ik nooit meer in een Formule 1-auto zou rijden en nu ben ik er weer. Dat soort dingen kan gebeuren, als hij het wil. Hij moet zijn hoofd omhoog houden. Je valt, maar het gaat erom hoe je weer opstaat. Ik wens hem veel geluk en ik zou blij zijn als ik hem ooit weer op de grid zie.”

