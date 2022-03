Daniel Ricciardo mist tweede testdag Bahrein door positieve coronatest

Albon (Williams) en Bottas (Alfa Romeo) testen nieuwe bolides

De Formule 1-teams van Williams en Alfa Romeo hebben de eerste meters gemaakt met hun auto’s voor het nieuwe seizoen. De Britse renstal Williams presenteerde eerst online de nieuwe FW44, die dit jaar donkerblauw van kleur is. Even later vond op het natte circuit van Silverstone de zogeheten shakedown plaats.

15 februari