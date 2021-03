De 8-factor van Lewis Hamilton

Door Arjan Schouten



Niets zo symbolisch als het getal 8. Wie in die glorende achtste ­titel van Lewis Hamilton graag iets groters wil zien, hoeft niet zo gek lang te zoeken. Is de cirkel het symbool van volmaaktheid, dan staat die dubbele cirkel van de acht voor de ­ultieme perfectie. Achtvoudig ­wereldkampioen en je kunt afzwaaien in het besef dat niemand het ooit beter deed. De acht als de eeuwigheid in een doordraaiende lijn, alsof er waarachtig een ultiem circuit getekend is. Of zoek het in de religieuze wereld, waar het getal acht staat voor de overgang naar een nieuw begin, naar een hogere wereld.